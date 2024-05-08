Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Real Madrid Bayern Münih maçı oynanıyor. Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç merak ediliyor. Real Madrid Bayern Münih canlı maç anlatımı ve Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Bayern Münih maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Bayern Münih maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Bayern Münih maçı saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Bayern Münih maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Bayern Münih maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.