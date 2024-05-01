Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları ne zaman? Rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maç ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk ayağı, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları ne zaman? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL 2. MAÇ TARİHLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk oldu.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, 1 Mayıs Çarşamba günü sahasında 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde oynanacaktır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

Final maçı 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumunda yapılacaktır.