Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde hangi takımlar eşleşti?
Şampiyonlar Ligi'nden son 8 yani çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final eşleşmelerinin belli olması ile birlikte maçların ne zaman oynanacağı ve hangi takımların eşleştiği merak edildi. İşte, 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri!
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri 2024! Şampiyonlar Ligi'nden son 8 yani çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final eşleşmelerinin belli olması ile birlikte maçların ne zaman oynanacağı ve hangi takımların eşleştiği merak edildi. İşte, 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri haberimizde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şu şekildedir:
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Bayern München - BEKLENİYOR... (Real Madrid - Manchester City)
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
Atlético Madrid (4-5) Borussia Dortmund
Paris Saint-Germain (6-4) Barcelona
Arsenal (2-3) Bayern Münih
Real Madrid (-) Manchester City
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
İlk maçlar 30 Nisan-1 Mayıs 2024, ikinci maçlar 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde oynanacaktır.