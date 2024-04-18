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Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde hangi takımlar eşleşti?

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Şampiyonlar Ligi'nden son 8 yani çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final eşleşmelerinin belli olması ile birlikte maçların ne zaman oynanacağı ve hangi takımların eşleştiği merak edildi. İşte, 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri!

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri 2024! Şampiyonlar Ligi'nden son 8 yani çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final eşleşmelerinin belli olması ile birlikte maçların ne zaman oynanacağı ve hangi takımların eşleştiği merak edildi. İşte, 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şu şekildedir:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Bayern München - BEKLENİYOR... (Real Madrid - Manchester City)

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI

Atlético Madrid (4-5) Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain (6-4) Barcelona

Arsenal (2-3) Bayern Münih

Real Madrid (-) Manchester City

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

İlk maçlar 30 Nisan-1 Mayıs 2024, ikinci maçlar 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde oynanacaktır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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