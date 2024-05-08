Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu!
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki maçın ardından toplam skora göre ilk finalist belli olacak. Peki, Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti?
Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki maçın ardından toplam skora göre ilk finalist belli olacak. Peki, Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Detaylar...
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?
Real Madrid Bayern Münih ilk maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
REAL MADRİD İLE BAYERN MÜNİH RÖVANŞ MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Real Madrid Bayern Münih maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid Bayern Münih maçı saat 22.00'de başlayacak.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid Bayern Münih maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Real Madrid Bayern Münih maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.