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Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi?

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Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi?

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maç ileilgili tüm detaylar araştırılırkenŞampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi merak edildi.

REAL MADRİD İLE BAYERN MÜNİH RÖVANŞ MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Real Madrid Bayern Münih maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Bayern Münih maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Bayern Münih maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor..

ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM FİNALE ÇIKTI?

İlk finalist Dortmund oldu. 2. finalist ise Real Madrid oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bayern Münih Real Madrid Madrid Münih Gündem Spor Haberler

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