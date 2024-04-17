Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in tarihi galibiyet serisi son buldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Al-Ain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al-Ain'in 4-2 kazanmasıyla birlikte Jorge Jesus ve öğrencilerinin sürdürdüğü tarihi galibiyet serisi son buldu.

JESUS'U RAHIMI YIKTI

Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 6, 26 ve 38. dakikalarda Soufiane Rahimi ile 56. dakikada Alejandro Romero kaydetti. Al-Hilal'in golleri ise 49. dakikada Malcom ve 78. dakikada Salem Al-Dawsari'den geldi.

34 MAÇLIK REKOR SERİ SONA ERDİ

Al-Hilal, bu mağlubiyetle birlikte rekor galibiyet serisinin sonuna geldi. Jorge Jesus ve öğrencilerinin 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Salı günü oynanacak.