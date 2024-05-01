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PSG Şampiyonlar Ligi kazandı mı? PSG Şampiyonlar Ligi kupası var mı?

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Paris Saint-Germain Football Club veya genel olarak bilinen ismiyle Paris Saint-Germain 1970 yılında Fransa'nın Paris şehrinde kurulan spor kulübüdür. Fransa'nın en üst ligi olan Ligue 1'de yer alır. Kendi sahası olarak kullandığı stadyum Prensler Parkı'dır. Peki, PSG Şampiyonlar Ligi kazandı mı?

1970 yılında kurulan Paris takımı, ilk büyük başarısını 1982 yılında Fransa Kupasını kazanarak yakalamış, 1986 yılında da ilk Ligue 1 şampiyonluğunu yaşamıştır. 90'lı yıllar PSG tarihinin en başarılı dönemidir. Peki, PSG Şampiyonlar Ligi kazandı mı?

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI MI?

1970 yılında kurulan Paris takımı, ilk büyük başarısını 1982 yılında Fransa Kupasını kazanarak yakalamış, 1986 yılında da ilk Ligue 1 şampiyonluğunu yaşamıştır. 90'lı yıllar PSG tarihinin en başarılı dönemidir; 2. kez lig şampiyonluğu, 3 Fransız kupası, 2 lig kupası, 2 Fransa süper kupası ve Kupa Galipleri Kupası bu dönemde kazanılmıştır. 1974 yılından itibaren Ligue 1'de oynamaya başlayan PSG, 12 defa Ligue 1 şampiyonluğu, 14 defa Coupe de France şampiyonluğu, 9 defa Coupe de la Ligue, 11 defa Trophée des champions şampiyonluğu, 1 defa Ligue 2 şampiyonluğu, 1 defa UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu ve 1 defa da UEFA Intertoto Kupası kazandı. PSG, Fransa'daki en başarılı üç kulüpten birisidir ve Avrupa'da üç büyük UEFA turnuvasından bir tanesini kazanma başarısı gösteren (Marsilya ile) iki Fransız kulübünden birisidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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