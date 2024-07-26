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Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Sarı-Lacivertliler, Temmuz ayının başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euroya transfer ettiği Levent'i kiralayabileceği bir takım arıyor. Kanarya, 23 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Levent Mercan, geldiği gibi gitmeye hazırlanıyor.

MOURİNHO'NUN GÖZÜNE GİREMEDİ

23 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertlilerin portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'dan geçerli not alamadı. Levent'in ismi Mourinho tarafından UEFA listesine verilmemiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Lugano maçının kadrosunda yer almamıştı. Temmuz ayının başında transfer edilen genç futbolcu, tecrübeli teknik adamın kadro planmasında yer almıyor.

KİRALIK GÖNDERECEK TAKIM ARANIYOR

Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi. Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.

Mourinho'nun gözüne giremedi! Yeni transfer Levent Mercan Fenerbahçe'den gönderiliyor

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de daha 1 ayını doldurmayan Levent Mercan'ın sarı-lacivertli takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent, İstanbul ekibiyle 37'si ilk 11 olmak üzere 39 maça çıktı. 23 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Nuri Aga:

Yerli oyuncular gitmeyin la fenere.

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SelimAYDOĞAN:

Katılıyorum Türkiye Cumhuriyetinde o formanın ağırlığını kaldırabilecek yerli topçu yok

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Yasar Unal:

Asla bonservisi ile gönderilmemeli.Yetenekli bir futbolcu. Ama mevkisinde üçüncü adam konumuna düştü. Zira adı transfer için geçen Ferdi ve Oosterwolde yüksek ihtimalle takımda kalacak ve Levent yeterli süre alamayacak. Bu yüzden oynayabileceği ve kendini geliştirebileceği bir takıma gidip hazır futbolcu konumunda sırasını beklemesi daha iyi olacak.

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1gerceklerinsesi:

Buralarda bir Mark Kolçak vardı ne oldu ona? Hiçliğe mi gitti naaptı?

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