Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Levent Mercan, geldiği gibi gitmeye hazırlanıyor.

MOURİNHO'NUN GÖZÜNE GİREMEDİ

23 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertlilerin portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'dan geçerli not alamadı. Levent'in ismi Mourinho tarafından UEFA listesine verilmemiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Lugano maçının kadrosunda yer almamıştı. Temmuz ayının başında transfer edilen genç futbolcu, tecrübeli teknik adamın kadro planmasında yer almıyor.

KİRALIK GÖNDERECEK TAKIM ARANIYOR

Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi. Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de daha 1 ayını doldurmayan Levent Mercan'ın sarı-lacivertli takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent, İstanbul ekibiyle 37'si ilk 11 olmak üzere 39 maça çıktı. 23 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.