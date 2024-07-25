Kaçan balık büyük oldu! Galatasaray'ın transfer etmekten vazgeçtiği Guela Doue, dünya devine imza atıyor

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan ve çeşitli sebeplerde dolayı transferinden vazgeçtiği Rennes forması giyen sağ bek Guela Doue, kariyerinin imzasını atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray da Guela Doue'yle ilgileniyordu. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamadığı için sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Hatipoğlu, "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHELSEA'YA GİDİYOR

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Chelsea, Doue transferi için Rennes ile anlaşma sağladı. Chelsea'nin bu transfer için Rennes'e 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği yazıldı. 21 yaşındaki sağ bekin geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

STRASBOURG'A KİRALANACAK

Doue, İngiliz devine imza attıktan sonra futbol kariyerini Fransa'da sürdürmeye devam edecek. Chelsea'ye transferi resmiyete kavuşturduktam sonra genç futbolcuyu kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a gönderecek.

DOUE'NİN KARİYERİ

Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, Fransız kulübüyle 22'si ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 21 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı. İngiliz ekibi Chelsea'ya transfer olmaya hazırlanan Doue'nin Rennes ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.