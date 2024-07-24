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D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!

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D-Smart GO Spor Smart canlı izle! D-Smart platformu üzerinden yayınlanan Galatasaray Lecce hazırlık maçı, şifresiz olarak izlenebilecek. Futbol severler, kesintisiz ve şifresiz maç izleme keyfini doyasıya yaşayacaklar. Galatasaray Lecce maçı link için haberimizdeki yer alan linke tıklayarak D-Smart GO Galatasaray Lecce maçını canlı izleyebilirsiniz. Peki Spor Smart şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir?

D-Smart GO Galatasaray maçı izle! D-Smart platformu üzerinden yayınlanan Galatasaray Lecce hazırlık maçı, şifresiz olarak izlenebilecek. Futbol severler, kesintisiz ve şifresiz maç izleme keyfini doyasıya yaşayacaklar. Galatasaray Lecce maçı link için haberimizdeki yer alan linke tıklayarak D-Smart GO Galatasaray Lecce maçını canlı izleyebilirsiniz. Peki Spor Smart şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir? Detaylar...

D-SMART SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray Lecce maçı D-Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak. D-Smart üyeliğiniz varsa, maçı Spor Smart'dan izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için D-Smart aboneliğinizin olması gerekmektedir.

D-SMART GO CANLI İZLE

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Lecce hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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