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SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı?

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BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır? Süper Kupa maçı için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmadı. Futbolseverler, biletlerin nasıl ve nereden alınacağını merak ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Peki, Süper Kupa maç bileti nasıl, nereden alınır?

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı?

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı?

2024 SÜPER KUPA MAÇI BİLET FİYATLARI

Süper Kupa'da bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu- Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Biletler, 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr sitesinden satışa çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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