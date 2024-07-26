2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek

Dünya spor tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olan Olimpiyatlar başlıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz - 11 Ağustos arasında gerçekleşecek.

AÇILIŞ TÖREN SEN NEHRİ'NDE

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, (TSİ) 19.30'da başlayacak. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yapacağı törende sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Lena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapacak. Geçit töreni güzergahında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer alacak. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip etmesi bekleniyor.

LOGO VE MASKOT

Paris 2024 logosu üç sade ama güçlü simgeyi birleştiriyor: Sporun simgesi olan altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin simgesi olarak alev ve Fransa'nın simgesi olarak Marianne. 2024 Yaz Olimpiyatları'nın resmi maskotu The Phryges (solda) ve 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nın resmi maskotu Paralimpik The Phryges (sağda).

SPOR DALLARI

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, breakdans ilk kez Paris 2024'te olimpiyata dahil edilecek. Paris 2024'te; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.

TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU KATILACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

BAYRAK BUSENAZ VE METE'YE EMANET

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT TARİHİ

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde 84 farklı sporcuyla toplamda 104 madalya kazandı. Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:

OLİMPİYAT-BRANŞ-SPORCU

1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan

1948 Londra Güreş Yaşar Doğu

1948 Londra Güreş Nasuh Akar

1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi

1948 Londra Güreş Mehmet Oktay

1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge

1948 Londra Güreş Celal Atik

1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici

1952 Helsinki Güreş Bayram Şit

1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı

1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak

1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan

1960 Roma Güreş Tevfik Kış

1960 Roma Güreş Müzahir Sille

1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı

1960 Roma Güreş Mithat Bayrak

1960 Roma Güreş İsmet Atlı

1960 Roma Güreş Hasan Güngör

1960 Roma Güreş Ahmet Bilek

1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz

1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan

1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay

1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık

1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu

1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu

1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim

1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu

1996 Atlanta Halter Halil Mutlu

1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya

1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir

2000 Sidney Halter Halil Mutlu

2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya

2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan

2004 Atina Halter Halil Mutlu

2004 Atina Halter Taner Sağır

2004 Atina Halter Nurcan Taylan

2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin

2012 Londra Tekvando Servet Tazegül

2016 Rio Güreş Taha Akgül

2020 Tokyo Boks Busenaz Sürmeneli

2020 Tokyo Okçuluk Mete Gazoz

OLİMPİYAT TARİHİNİN EN BAŞARILILARI

Olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk basamakta yer alıyor. ABD'li yüzücü Phelps, 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla yaz olimpiyat oyunlarının en çok kürsüye çıkan ismi oldu. Phelps ayrıca, 8 altın madalyayla bir olimpiyatta kürsünün ilk basamağına en çok çıkan sporcu ünvanını da aldı. SSCB'li cimnastikçi Latynina, 3 olimpiyatta 9'u altın 18 madalya kazandı. Alman kadın kanocu Schmidt ile Macaristanlı erkek eskrimci Gerevich, katıldıkları 6 farklı olimpiyatta da altın madalya elde etti.