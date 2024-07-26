2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü bugün başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı ilk kez geleneksel bir stadyum dışında, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, (TSİ) 19.30'da başlayacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek.
Dünya spor tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olan Olimpiyatlar başlıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz - 11 Ağustos arasında gerçekleşecek.
AÇILIŞ TÖREN SEN NEHRİ'NDE
Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, (TSİ) 19.30'da başlayacak. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yapacağı törende sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Lena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapacak. Geçit töreni güzergahında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer alacak. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip etmesi bekleniyor.
LOGO VE MASKOT
Paris 2024 logosu üç sade ama güçlü simgeyi birleştiriyor: Sporun simgesi olan altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin simgesi olarak alev ve Fransa'nın simgesi olarak Marianne. 2024 Yaz Olimpiyatları'nın resmi maskotu The Phryges (solda) ve 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nın resmi maskotu Paralimpik The Phryges (sağda).
SPOR DALLARI
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, breakdans ilk kez Paris 2024'te olimpiyata dahil edilecek. Paris 2024'te; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.
TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU KATILACAK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.
BAYRAK BUSENAZ VE METE'YE EMANET
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak.
TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT TARİHİ
Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde 84 farklı sporcuyla toplamda 104 madalya kazandı. Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:
OLİMPİYAT-BRANŞ-SPORCU
- 1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan
- 1948 Londra Güreş Yaşar Doğu
- 1948 Londra Güreş Nasuh Akar
- 1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi
- 1948 Londra Güreş Mehmet Oktay
- 1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge
- 1948 Londra Güreş Celal Atik
- 1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici
- 1952 Helsinki Güreş Bayram Şit
- 1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı
- 1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak
- 1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan
- 1960 Roma Güreş Tevfik Kış
- 1960 Roma Güreş Müzahir Sille
- 1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı
- 1960 Roma Güreş Mithat Bayrak
- 1960 Roma Güreş İsmet Atlı
- 1960 Roma Güreş Hasan Güngör
- 1960 Roma Güreş Ahmet Bilek
- 1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz
- 1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan
- 1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay
- 1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık
- 1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu
- 1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu
- 1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim
- 1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu
- 1996 Atlanta Halter Halil Mutlu
- 1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya
- 1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir
- 2000 Sidney Halter Halil Mutlu
- 2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya
- 2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan
- 2004 Atina Halter Halil Mutlu
- 2004 Atina Halter Taner Sağır
- 2004 Atina Halter Nurcan Taylan
- 2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin
- 2012 Londra Tekvando Servet Tazegül
- 2016 Rio Güreş Taha Akgül
- 2020 Tokyo Boks Busenaz Sürmeneli
- 2020 Tokyo Okçuluk Mete Gazoz
OLİMPİYAT TARİHİNİN EN BAŞARILILARI
Olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk basamakta yer alıyor. ABD'li yüzücü Phelps, 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla yaz olimpiyat oyunlarının en çok kürsüye çıkan ismi oldu. Phelps ayrıca, 8 altın madalyayla bir olimpiyatta kürsünün ilk basamağına en çok çıkan sporcu ünvanını da aldı. SSCB'li cimnastikçi Latynina, 3 olimpiyatta 9'u altın 18 madalya kazandı. Alman kadın kanocu Schmidt ile Macaristanlı erkek eskrimci Gerevich, katıldıkları 6 farklı olimpiyatta da altın madalya elde etti.