Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik sağ bek transferinde. Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferini rafa kaldırdıktan sonra alternatif isimlere yöneldi. Durum böyleyken İngiliz basını Cimbom'un Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgilendiğini öne sürmüştü. Galatasaray'dan bu transfer iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

TRIPPIER'E YALANLAMA GELDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'dan Ayhan Şensoy'a konuşan Hatipoğlu, Kieran Trippier iddialarını yalanlayarak, "Trippier gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"JELERT İLE İLGİLENİYORUZ"

Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile ilgilendiklerini açıklayan Hatipoğlu, "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" sözlerini sarf etti.