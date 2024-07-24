Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Trendyol Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN

Yapılan toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı bir kez daha Ali Koç seçildi. Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini 2022'den bu yana üstleniyor.

SADECE GALATASARAY DESTEKLEMEDİ

19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.

ALİ KOÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç "İstisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu ama göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı affını istedi. Transfer politikasını ve stratejisini 12 yabancıya göre yapan kulüpler için bir dezavantaj oluştu, onlardan biri de biziz ancak burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır" dedi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise yaptığı açıklamada "Ali Koç ile birlikte 8 yönetim kurulu üyemiz var. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL" DEMİŞTİ

Yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Adaylığım söz konusu değil" demişti. İki dönem sürdürdüğü görevine devam etmeyeceğini aktaran Başkan Ali Koç, "Sağ olsunlar teveccüh gösteren başkanlarımız oldu. İstişare etme sebebimiz de bu yüzdendi. Adaylığım söz konusu değil. Anadolu'dan mı yoksa 4 büyük kulüplerden mi olsun? Yönetim kurulunda kimler olsun? Gibi birçok konuyu konuştuk. Bu veriler ve görüşmeler neticesinde önümüzdeki hafta tekrardan toplanacağız ve kararımızı alacağız. Şahsıma gelirsek, benim ikinci dönemim. Genelde 1'er yıllık dönemler oluyor. Aslında bizler tüzüğümüzü değiştirip bu süreyi 2 veya 3 sene olarak değiştirmemiz gerekiyor. Taze bir kana ihtiyaç var. Çok çabuk geçiyor çünkü zaman" ifadelerini kullanmıştı.