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Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Çiftin ayrıldıkları bilinirken Icardi, Instagram hesabından Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yürüten Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Son durum böyleyken Arjantinli futbolcudan herkesi şaşırtan ve sosyal medyada gündem olan bir paylaşım geldi.

WANDA NARA'NIN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafı kendi profilinde alıntılayan Icardi şaşırttı. Ünlü yıldız, paylaşımına, "Ouch" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mauro Icardi'nin sürpriz paylaşımı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kullanıcıların bazıları Icardi'nin paylaşımını doğru bulurken, bazıları ise eleştiri yağmurunu tuttu. Arjantinli yıldızın Wanda Nara paylaşımı binlerce paylaşım, beğeni ve yorum aldı.

WANDA NARA AYRILDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin ayrılıp ayrılmayacakları büyük merak konusu olurken, Wanda Nara, yaptığı açıklamayla Mauro Icardi ile ayrıldıklarını doğrulamıştı. Konuyla ilgili konuşan Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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