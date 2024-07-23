Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL