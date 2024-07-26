Galatasaray Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın TSİ 21.15'te Parma ile yapacağı maçla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın TSİ 21.15'te Parma ile yapacağı maçla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak. - İSTANBUL