Galatasaray- Lecce maçından kareler

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray dördüncü hazırlık maçında, İtalya'nın Lecce takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Futbol severler, dün akşam oynanan hazırlık maçını merak ediyor. Galatasaray- Lecce hazırlık maçının görselleri ve maçın önemli anları araştırılıyor.

GALATASARAY- LECCE MAÇINDAN KARELER