Galatasaray- Lecce maçından kareler
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Lecce ile oynadığı maçın fotoğrafları paylaşıldı. Maçtan çarpıcı kareler futbol severlerin beğenisine sunuldu. Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya temsilcisi Lecce'yi 2-1 yendi.
Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray dördüncü hazırlık maçında, İtalya'nın Lecce takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Futbol severler, dün akşam oynanan hazırlık maçını merak ediyor. Galatasaray- Lecce hazırlık maçının görselleri ve maçın önemli anları araştırılıyor.