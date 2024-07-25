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Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete'nin performansı açıklandı

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Galatasaray'dan Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 1 sezonda 45 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Galatasaray'dan, Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 1 sezonda 45 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelen futbolcuların yanı sıra gidecek futbolcuların da durumu önemliydi. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Tete, takımdan ayrıldı ve Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Galatasaray'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tete'nin 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olduğunu ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadrosuna katmış, 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tete geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig'de 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak toplam 45 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Tete'nin, Kopenhag ağlarına attığı gol 'haftanın golü' seçilmiş ve kendisi de 'haftanın 11'inde' yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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