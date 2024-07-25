Üye Girişi
Haberler

Hatayspor Savunma Oyuncusu Recep Burak Yılmaz, Galatasaray Maçında İyi Sonuç Alacaklarına İnanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi. Yılmaz, takımın kamp dönemi, ligdeki ilk müsabaka ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inanıyor.

Bordo-beyazlı takımın 28 yaşındaki stoperi, takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Recep Burak Yılmaz, AA muhabirine, kamp çalışmaları, ligde oynayacakları ilk müsabaka ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum"

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "İyi çalıştığımızı düşünüyorum. İdmanlar sert geçiyor ama bunun meyvesini ligde almamız gerekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapmalı ve devamını getirmeliyiz. İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanına gideceklerini belirterek, "Şu an çok şükür takımımızda sakatlık yok. En önemlisi de o zaten. Çünkü kamplarda yoğun antrenmanlardan dolayı sakatlıklar olabiliyor. İlk haftada bazen büyük takımları çekmek dezavantaj olabilir ama bizim düşüncemiz; bu bir avantaj. Son şampiyona karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak biz bunun üstesinden geleceğiz. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Hocamız da bize güveniyor. Oradan mutlu döneceğiz. Tek gayemiz lige iyi bir başlangıç yapmak." ifadelerini kullandı.

Akataş Hatayspor'da 3. yılı olacağını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Geçtiğimiz yıl sıkıntılı süreçler yaşadık. Bu yıl için ise hissiyatım, çok güzel günler geçireceğimiz yönünde. Ben Türkiye'de 3. Lig'den Süper Lig'e kadar her kulvarda oynadım. Hedefim hep burasıydı. Biraz geç yakaladım, burada kalıcı olmak zor ama imkansız değil. O yüzden hedefimizin hep yukarısı olması lazım. Hatayspor'un bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah kariyerime burada devam etmek nasip olur." diye konuştu.

"A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayali"

Yılmaz, ileride A Milli Futbol Takım'a kadar yükselmeyi arzu ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"A Milli Takım forması giymek, o gururu yaşamak, her futbolcunun hayali. Bana bu zamana kadar nasip olmadı ama inşallah çok çalışıp kendimi geliştirirsem, orası da nasip olur. Çünkü bunun çok örnekleri var. Alt liglerde oynayıp yukarı gelerek milli formayı giyenler var. Bu herkese nasip olabilir. Çok çalışıp sabır göstermek onun şifresi diyebilirim. Hatayspor'da kontratımın son senesi ama burada devam etmek istiyorum. Sonrasında tabii ki hep hayaller var. Dört büyüklerde veya çok daha güçlü takımlarda oynamak... Avrupa hayali de olabilir ama şu an benim odaklandığım Hatayspor. Son 1 yılım ve bunun hakkını sonuna kadar vererek başarı elde edip, sonrasına bakmak istiyorum."

Kaynak: AA / Spor

Burak Yılmaz Galatasaray Hatayspor Spor Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu?
Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title