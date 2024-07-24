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D- SMART ŞİFRELİ Mİ? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi?

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Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray'ın Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynayacağı hazırlık maçı D-Smart ve D-Smart GO platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. D-Smart ve D-Smart GO'nun şifresiz olup olmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray- Lecce mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler, Galatasaray hazırlık maçını nereden izleyebileceklerini araştırıyor. D- Smart şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray- Lecce mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

D-SMART SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

Lugano Fenerbahçe maçı D-Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak. D-Smart üyeliğiniz varsa, maçı Spor Smart'dan izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için D-Smart aboneliğinizin olması gerekmektedir.

D-SMART GO CANLI İZLE

SPOR SMART CANLI YAYIN

Spor Smart'ı canlı olarak izleyebilmeniz için Spor Smart resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir. D-Smart Aile Spor Paketi kullanıcıları Spor Smart'ı şifresiz olarak izleyebilirler.

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray - AS Trencin maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray - AS Trencin maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

Kaynak: Haberler.com / Spor

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