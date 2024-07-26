Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Guela Doue, Strasbourg ile anlaştı

Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Fransa ekibi Rennes'de forma giyen sağ bek oyuncusu Guela Doue, Strasbourg ile anlaştı. Fransız ekibi, Doue ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve daha sonra görüşmeleri sonlandırdığı Rennes'in Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin yeni adresi belli oldu. Doue'nin yeni adresi Fransız ekiplerinden Strasbourg oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Genç futbolcu, Strasbourg'da 22 numaralı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezon Rennes ile 35 resmi maçta görev alan Guela Doue, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL