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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Quanitra Hollingsworth'ı yeniden kadrosuna kattı

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Quanitra Hollingsworth'ı yeniden kadrosuna dahil etti. Hollingsworth, daha önce 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Kulüp, tecrübeli oyuncuya başarılı bir kariyer diledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Quanitra Hollingsworth'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

2024-2025 sezonu kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, daha önce 2020-2021 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen tecrübeli oyuncu Quanitra Hollingsworth'ı yeniden kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir kez daha parçalı forma ile mücadele edecek olan Quanitra Hollingsworth'a hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" denildi.

Kariyerinde Amerika ve Avrupa'da da forma giydi

1988 doğumlu ve 196 cm boyundaki Quanitra, kariyerinde Amerika'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir tecrübeye sahip. Daha önce Minnesota Lynx, New York Liberty ve Seattle Storm gibi WNBA takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Avrupa'da da birçok önemli kulüpte forma giydi.

2020-2021 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile beraber oynadığı 23 maçta 10.3 sayı ve 5.0 ribaunt ortalamaları yakalarken, saha içi isabet oranı %62.8, serbest atış isabet oranı ise %85.0 olarak dikkat çekmişti. Ayrıca, Euroleague'de 8 maçta 5.5 sayı ve 3.9 ribaunt ortalamalarıyla oynamış ve saha içi isabet oranı %53.8 olarak performans sergilemişti.

2012 yılından bu yana Türk Milli Takım formasını terleten Quanitra, 46 maça çıktı ve maç başına 12.4 sayı ve 7 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıktı.

Son olarak 2021-2024 yılları arasında CBK Mersin takımında forma giyen Quanitra, şimdi yeniden sarı kırmızılı renkler için ter dökecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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