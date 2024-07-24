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Galatasaray, İtalya'nın Lecce takımını mağlup etti

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Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında İtalya'nın Lecce takımını 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha attı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında İtalya'nın Lecce takımını 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı. Lecce ise; Wladimiro Falcone, Valentin Gendrey, Federico Baschirotto, Antonino Gallo, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Balthazar Pierret, Youssef Maleh, Remi Qudin, Hamza Rafia, Tete Morente ve Nikola Krstovic 11'i ile sahaya çıktı. 90. dakikada Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-kırmızılı ekibin gollerini 9. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada Wilfried Zaha attı. Rakibin tek sayısını ise 85. dakikada Gaspar kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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