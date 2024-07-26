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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti

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Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Umut Nayir ve genç futbolcu Melih Bostan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ömer Korkmaz, Umut ile 2 yıllık, Melih ile ise 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Öte yandan Korkmaz, 20 yaşındaki golcüde sarı-lacivertlilerin öncelikli satın alma opsiyonu olduğunu da açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşülmeyen Umut Nayir ile Melih Bostan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ömer Korkmaz, söz konusu transferlere ilişkin detayları paylaştı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiÖmer Korkmaz

UMUT NAYİR KAMPA KATILDI

Radyospor'a konuşan Ömer Korkmaz, "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuruları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak" dedi.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiUmut Nayir

SÖZLEŞME DETAYLARI

Korkmaz ayrıca, "Umut ile 2 yıllık, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bonservis bedeliyle ilgili resmi açıklamamız olacak. Ancak Umut için telafuz edilen rakamların çok altında bir ücretle iki transferi bitirdik. Melih de Fenerbahçe'nin öncelikli satın alma opsiyonu var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiMelih Bostan

UMUT NAYİR'İN FENERBAÇE PERFORMANSI

Umut Nayir, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ligin ilk devresinde sarı-lacivertli formayla 13 maça çıkan Umut, sezonun diğer yarısını Pendikspor'da kiralık geçirmişti. Tecrübeli forvet, İstanbul ekibiyle çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 1 de asist yaptı.

MELİH'İN GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih Bostan, geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçirdi. 20 yaşındaki golcü Başkent temsilcisinde forma giydiği 19 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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