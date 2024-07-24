Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Lecce maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Lecce ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın Lecce ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Lecce Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALATASARAY - LECCE MAÇI İLK 11

Galatasaray Lecce maçı 11'i belli oldu:

Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Kerem, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi

GALATASARAY - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lecce maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Lecce maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart Spor Aile Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Lecce maçı saat 20.30'da başlayacak.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.