Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor

Galatasaray'da bekleneni veremeye Tete ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun transferi için Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

TETE ATİNA'YA GİDİYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Panathinaikos ve Galatasaray, Tete transferi için anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolü için Atina'ya gidiyor. Oyuncunun İstanbul'da olan menajeri Galatasaray ile ayrılık görüşmelerini tamamladı.

YUNAN BASINI DA DOĞRULADI

Öte yandan Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Panathinaikos'un Tete ile de anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içinde Yunanistan'a giderek imzayı atacağı kaydedildi.

ÖNCE YALANLADILAR, 24 SAAT SONRA BİTİRDİLER

Panathinaikos yönetimi, önceki gün Tete transferi ile ilgilenmediklerini açıklamasına rağmen Yunan ekibi bu transferi noktalamaya oldukça yaklaştı. Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY PEFORMANSI

Geçen sezon başındatransfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. Tete'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.