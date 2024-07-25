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İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler

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Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, kendisi için düzenlenen imza töreninde çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Galatasaraylı Icardi ve Beşiktaşlı Immobile ile ilgili konuşan Faslı golcü, "akip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. İmza töreninde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktörü Mario Branco da yer aldı. Faslı golcü, kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 milyon euro ödeneceği duyuruldu. Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

5 YILLIK RESMİ İMZAYI ATTI

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

En Nesyri'nin imza töreninde yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu. Sahada elimden geleni yapacağım, umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz.

"BİRÇOK TAKIM BENİ İSTEDİ"

Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim. İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum.

"RAKİP FORVETLERE BAKMIYORUM"

Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli. İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak.

"MUTLU OLMASAYDIM, GELMEZDİM"

Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olmasaydım, gelmezdim. Her gün saha içerisinde en iyisini yapacağım. Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır"

ACUN ILICALI: BU HABERLERİ GÜLÜMSEYEREK OKUDUK

En-Nesyri'nin ardından transfer süreciyle ilgili konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon €'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 milyon euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık" dedi.

ACUN ILICALI: MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI

Ilıcalı ayrıca, "Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon € altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

SELÇUK GÜNDOĞDU:

ADAM BİŞEY DEMEMİŞ Kİ RAKİP TAKIMIN FORVETLERİ KIZSIN,BEN KENDİ İŞİME BAKARIM DEMİŞ

32
1
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Karaşal:

Yıldız kaydıran fenere hoşgeldin :)) bu külüpte önce ağlamayı öğretiyorlar. Daha yeni öğrenecek abisi.

15
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Ömer Han:

KİRAL

7
6
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Oguz Cetin:

Şampiyon Galatasaray ..

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