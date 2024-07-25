Galatasaray, Elias Jelert'i transfer etti

Galatasaray, uzun süredir çaba sarf ettiği sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİNE ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray,21 yaşındaki futbolcu için kulübü Kopenhag'a 9 milyon euro ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldızın ise sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 milyon euronun altında yıllık maaş alacağı gelen haberler arasında.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Futbol kariyerine Kopenhag'ın altyapısında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3 maçta forma giydi.