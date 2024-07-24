Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında İtalya temsilcisi Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, 4'üncü hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekibi Lecce ile karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi LASK Linz'in maçlarını oynadığı Raiffeisen Arena'da başlayan mücadeleye Galatasaray ; Muslera, Dubois, Metehan Baltacı, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha ve Batshuayi 11'i ile çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu ve henüz 9'uncu dakikada öne geçti. Ön alan baskısıyla topu kapan Ziyech, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Golden sonra da baskısını arttıran Galatasaray, maçın 40'ıncı dakikasına girilirken farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda soldan ceza sahası içerisine kadar giren Zaha'nın rakiplerini geçtikten sonraki şutunda top filelerle buluştu: 2-0. İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da Galatasaray etkili oyun ortaya koyarken, Lecce 85'inci dakikada ceza sahası içerisinde Kialonda Gaspar'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAURO ICARDI FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Lecce maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Avusturya'da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan Galatasaray'ın golcüsü Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle hazırlık maçlarında forma giymemişti. Mauro Icardi, Lecce maçının 64'üncü dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak yeni sezon öncesi hazırlık kampında ilk maçına çıkmış oldu.