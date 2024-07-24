Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Lig'indeki rakibinin kim olacağı merak ediliyor. Futbol severler, kura çekiminin ne zaman ve nerede yapılacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Galatasaray'ın rakibi 5 Ağustos'ta belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3.ön eleme eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi dünyanın birçok televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesi ve Youtube hesabı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.