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Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

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Real Madrid ve milli takımımızın yıldızı Arda Güler, sezon bitmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatilden paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Arda'nın bu karelere teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de dikkat çekti. Genç futbolcunun fiziksel durumundan oldukça memnun tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in durumunu eflatun-beyazlıların kondisyon antrenörü Antonio Pintus ile masaya yatırdı. Plus, 19 yaşındaki yetenek için "Yaşına göre mükemmel bir fiziksel kondisyona sahip" dedi.

EURO 2024'te sergilediği performansla dünya gündemine oturan Arda Güler, tatilde geçen sezonunun yorgunluğunu atıyor. Genç yıldız, bu tatilinden paylaştığı fotoğraflarla fiziksel formunu gözler önüne sermiş, herkes tarafından büyük beğeni toplamıştı. Arda'nın bu kareleri kulübü Real Madrid'de olay oldu.

Tatil pozları olay oldu! Ancelotti, Arda için teknik ekibi topladı

ANCELOTTI, TEKNİK EKİPLE ARDA İÇİN GÖRÜŞTÜ

Milli futbolcunun kendine özen göstermesi ve sıkı çalışması Real Madrid'i de oldukça memnun etmiş durumda. İspanya basınında Defansa Central'in haberine göre, eflatun-beyazlıların kondisyon antrenörü Antonio Pintus, teknik direktör Ancelotti ile görüştü.

Tatil pozları olay oldu! Ancelotti, Arda için teknik ekibi topladı

FİZİKSEL DURUMUNA HAYRAN KALDILAR

Pintus'un Ancelotti'ye Arda Güler için "Yaşına göre mükemmel bir fiziksel kondisyona sahip. Gelişmeye devam edecek. Elit takımlar için güçlü bir yapıya sahip olmaya başlıyor" dediği aktarıldı.

Tatil pozları olay oldu! Ancelotti, Arda için teknik ekibi topladı

ARDA'NIN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Arda, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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