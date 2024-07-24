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Galatasaray, Lecce ile hazırlık maçına çıkacak

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Galatasaray, Avusturya'da devam eden hazırlık kampında İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşılaşacak. Maç sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, 4'üncü hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A takımlarından Lecce ile bu akşam 20: 30'da karşı karşıya gelecek. Icardi'nin de forma giyeceği zorlu mücadele sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

ZORLU RAKİP

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Daha sonra Slovak ekibi Trencin'i 4-1'lik sonuçla geçen Galatasaray, bu kez zorlu bir rakiple karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların bu akşamki rakibi İtalya Serie A takımlarından Lecce olacak. Galatasaray-Lecce karşılaşması bu akşam saat 20: 30'da başlayacak. Raiffeisen Arena'daki mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarına destek olacak.

KAMPA ÖZEL 5 SAATLİK CANLI YAYIN

Galatasaray'ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart, saat 19.00'da "Maça Doğru" programıyla başlayacak özel yayında Berke Kosova, Mesut Aydın Kale ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, DHA muhabiri Serhan Türk, Avusturya'daki Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray – Lecce maçını ise Aykut Aydın anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. "Maçın Ardından" programında da Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

ICARDI SAHNE ALACAK

Avusturya'da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan Galatasaray'ın gol kralı süper yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle ilk hazırlık maçlarında forma giymemişti. Taraftarın sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi'nin son iki hazırlık maçında takımdaki yerini alması bekleniyor. Icardı ile birlikte Galatasaray'ın emektar kalecisi kaptan Fernando Muslera'nın da ilk 11'de olması bekleniyor.

MİLLİ OYUNCULAR KAMPA KATILDI

İkinci etap kamp çalışmaları için milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'ın da takıma katılmasıyla tam kadro Avusturya'ya giden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un milli oyuncuların dönmesiyle birlikte son iki hazırlık maçında ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

SON MAÇ PARMA İLE

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lecce müsabakasının ardından son hazırlık maçını yaparak Avusturya'daki kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, son hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Parma ile Cumartesi günü karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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