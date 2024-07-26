Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda süpriz bir son dakika değişikliği yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Bu karar sosyal medyada gündem olurken İvegin'in menajerlik şirketinden art arda çok konuşulacak paylaşımlar yapıldı.

Tuğba Şenoğlu İvegin

SON DAKİKADA KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, kadrodan çıkarıldı. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna İvegin'in yerine İlkin Aydın dahil edildi. Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.

İlkin Aydın

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

İlk açıklanan kadroda kendine yer bulan, Tokyo 2020'deki gibi olimpiyata özel saçlarını kızıla boyatan Tuğba Şenoğlu İvegin'in kararı dünkü antrenmandan sonra öğrendiği ve büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kararın ardından hemen İstanbul'a dönmek isteyen milli sporcu, seferlerdeki yoğunluk sebebiyle beklemek zorunda kaldı. Tuğba'nın bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na saatler kala A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yapılan değişiklik büyük ses getirdi. Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine İlkin Aydın'ın kafileye dahil edilmesi sosyal medyanın gündeme oturdu.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Tuğba Şenoğlu İvegin'in menajerlik şirketi ise bu karar sonrası dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Bakara suresi 216. ayeti paylaşan şirket "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" ifadelerini kullandı. Şirket daha sonra "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz" paylaşımı da yaptı.

İşte o paylaşımlar;

DEĞİŞİKLİK SONRASI OLİMPİYAT KADROSU

Filenin Sultanları'nın değişiklik sonrası 2024 Paris Olimpiyatları nihai kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ: 10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS: 10.00 Türkiye-İtalya