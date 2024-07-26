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Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcular için tasarlanan kıyafetler tepkileri de beraberinde getirdi. Ünlü moda markası Vako'nun tasarladığı kıyafetlere, "Pijamaya benziyor" eleştirileri yapıldı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nın 33'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 102 sporcuyla katılan Türk milli takımımız da Sen Nehri'nden geçiş yaptı.

OLİMPİYATLAR İÇİN HAZIRLANANLAR KIYAFETLER BEĞENİLMEDİ

Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ünlü moda markası Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin üzerinde görülen kıyafetler sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

"PİJAMAYA BENZİYOR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı kıyafetleri beğenmediğini belirterek tepki gösterdi. Kıyafetlere, "Pijamaya benziyor" yorumları yapıldı.

İşte sosyal medyadaki eleştirilerden bazıları:

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fransa Paris Vakko Vakko Spor Moda Moda Spor Haberler

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Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi

Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
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Yorumlar (3)

Eyüp Koca:

gerçekten hiç yakışmamış tam bir fiyasko tasarım

4
0
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M.Sîraç null:

ülkece tedaviye ihtiyacımız var. o kadar epmatisiz ve eleştirisel bakıyoruz ki ?? dünyanın gidişatı kötü Bizim ülkenin gidişatı daha da kötü.

3
0
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Özkan Bulut:

Pijama ya benzemiyor gerçek pijama eski Türk filmleri gibi

0
0
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