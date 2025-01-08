Fenerbahçe, Zirat Türkiye Kupası'na katılacak mı? Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Koç'un Türkiye Kupası'na katılıp katılamama kararını açıklayacak.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Türk futbolunda ülke olarak yurt dışında başarıdan başarıya koştuğumuz yurt içinde adım adım adil rekabet ortamına koştuğumuz bir yıl olmasını temenni ederim."

"Mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Değinmek isteyeceğim içeriklere de sorularla tamamlarım. 2 saat içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

"Sosyal medya ve taraftar nezdinde geldiğimiz nokta, Türkiye Kupası ile ilgili kararımız, bu kararımıza nasıl geldiğimizi 2 Nisan'dan beri neler yaşandığını, bununla beraber hak hukuk adalet konularında bazı örnekler vererek adalet mülkün temeli midir değil midir sorusunu Türk futbolu için kendinize sormayı amaçlıyorum."

"2018'de büyük beklentilerle ve büyük farkla seçildik. Hedefimiz çok yalındı. O yüzden de yüksek bir fark oldu seçimde. Fenerbahçe, kuraklık döneminden geçiyordu, 4 senedir şampiyon olamıyordu. 10-15 bin kişiye oynuyorduk tribünlerde. Bu kuraklığı bitirmek, tribünlerle barışmak, ekonomik açıdan düzelmek... En kısa zamanda mali bağımsızlığa kavuşmak, en azından dönüşü olmayan yola sokmak. Dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonunu geliştirerek devam ettirmekti. 3 hedefimizin 2'sinde ciddi başarılar sağlasak da geride bıraktığımız sezonlar futbol açısından hedeflediğimiz gibi gelişmedi."

"Amiral gemi futbol; başarıya ulaşmadıkça arzu, beklenti daha da arttı. Diğer iki alandaki ciddi başarıların yeterince karşılığı olmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bu anlamda camiamızı hayal kırıklığı yaşattık. Biz de çok üzüldük. Hep beraber hayal kırıklığı yaşadık, üzgünüz. Mutsuzuz doğal olarak."

GALATASARAY'A GÖNDERME

" Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz."

"Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak."

TARAFTARIN TEPKİSİ

Bu sene oynadığımız bazı maçlarda, geçen sene o kadar gitmemize rağmen son maçta, bırakın resmi maçları bu sene her şey yolundayken Zenit ile oynadığımız özel maçta, hem de 2-1 öndeyken taraftarlarımızın tepkileri yükseldi tribünlerden. Bir yere kadar anlayışla bu serzenişleri karşılıyoruz. Takdir ediyoruz bir yere kadar. Taraftarlarımızın duyguları, beklentileri, inanmaları, destekleri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde saha dışında yegane motivasyon kaynağı ve gücüdür. Ancak dengeler değişti. Şöyle bir sezonu, futbol maçı olarak düşünün. Takım devreye 2-1 mağlup girmiş, koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek çıkmak mı akıl karı, yoksa protesto edip aşağı çekerek mi? Daha maçın bitmesine 45 dakika var. Sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç tane örneği var, 8-10 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Ancak inanmak gerekir. Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde kimse duramaz.

Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım.

Samandıra'da futbolcularımız, niye bunu durduramıyorsunuz... Mesut Özil zamanında yaşamıştık. Bir oyuncuya dahi olsa tepki top almak istemiyorlar. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda yarattığı tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan.