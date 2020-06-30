Son dakika! Şemdinli'de kümese giren köpekler 72 tavuğu telef etti
Son dakika haberi: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümese giren sokak köpekleri 72 tavuğu telef etti.
30.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:28
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümese giren sokak köpekleri 72 tavuğu telef etti.
Yeni Mahalle'de yaşayan Seyfettin Yılmaz, gece kümese giren sokak köpeklerinin 72 tavuğu telef ettiğini söyledi.
Zararının büyük olduğunu belirten Yılmaz, "Köpekler 3 gün önce de 3 keçimizi telef etmişti. Bu hayvanlara bir çare bulunmasını ve zararımızın karşılanmasını istiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA