Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti - Haberler
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Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu evinde rehin alan şüpheli, polisin bir saatlik çabasının ardından ikna oldu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu evinde rehin alan şüpheli, polisin bir saatlik çabasının ardından ikna oldu.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Şehit Şükrü Ceylan Sokak'ta 2 katlı müstakil evin 2. katında oturan R.K, eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

İstanbul'daki bir yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen R.K, ekiplerin bir saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek kapıyı açtı.

Kadın ve 2 çocuğu sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.

R.K. de hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, evde bulunan köpek de daha sonra aileye teslim edilmek üzere polis ekiplerince korumaya alındı.

Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

Son Dakika | Kırıkkale'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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