Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'de orman yangını -Havadan ve karadan müdahale sürüyor Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.