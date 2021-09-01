Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını
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Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'de orman yangını -Havadan ve karadan müdahale sürüyor Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale'de orman yangını

-Havadan ve karadan müdahale sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının, bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını
Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını
Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını
Son dakika haberleri | Çanakkale'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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