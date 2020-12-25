Son dakika haberi... Yazıcıoğlu davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haberlerine göre BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, terör örgütü FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, terör örgütü FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı