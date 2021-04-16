Son dakika haberi | Marmaris'te motor kazası: 2 ölü

Gelen son dakika haberine göre Marmaris'te motor kazası: 2 ölü Muğla'nın Marmaris ilçe girişine 8 kilometre kala kontrolden çıkan motosikletle refüje çarpan iki genç arkadaştan biri olay yerinde, diğeri ambulansta yaşam mücadelesini kaybetti.