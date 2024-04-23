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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

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Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başladı. Etabın startı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi. Bisiklet yarışına katılan toplam 184 sporcu, 154.4 kilometre pedal çevirerek finişe ulaşacak. Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te yarışı tamamlayacak.

Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye- Marmaris etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2024) Fethiye- Marmaris etabı başladı. Etabın startı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi. Bisiklet yarışına katılan toplam 184 sporcu, 154.4 kilometre pedal çevirerek finişe ulaşacak. Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te yarışı tamamlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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