Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın DENİZKURDU-II/2024 Planlı Tatbikatı Gerçekleştirildi

HABER: MEHMET OFLAZ KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(MARMARİS) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın DENİZKURDU-II/2024 planlı tatbikatı, Marmaris/Aksaz açıklarında yapıldı. Komutanlık envanterine yeni giren Marlin İDA ile 6 adet Kamikaze Albatros İDA, tatbikata ilk defa katılırken, İnsansız Deniz Araçları (İDA) uzaktan kumanda ile geçiş töreninde de yerini aldı.

Tatbikata 100 suüstü, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı (İHA), 7 insansız deniz aracı (İDA), 2 SAT Görev Timi, 3 SAS Görev Timi ile 15 bin personel katıldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe eşlik etti.

TCG Salihreis Gemisi'ne gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personeli selamladı. Liman çıkışında TCG İstanbul Gemisi, TCG Salihreis Gemisi'nde bulunan Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları'nı 19 top atışıyla selamladı.

TCG Salihreis Gemisi'nde Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan'ın sunduğu brifinge, Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner de katıldı.

Tatbikat programı kapsamında şunlar yapıldı:

*Topla selamlama

*Taktik Pençe Harekatı

*İlk Giriş Harekatı (Safha-1) (SAT Harekatı)

*İlk Giriş Harekatı (Safha-2) (Amfibi Unsurlar)

*Kamikaze İda Harekatı

*DSH Harekatı

*Denizde Malzeme Transferi

*TB-2 Siha'dan M/G Pınar-4'e MAM-L G/M Atışı

*SH-70 Helikopterden M/G Pınar-4'e 1×Temren G/M Atışı

*M/G Pınar-4'e Suüstü Atışı

*AH-1W Helikopterden M/G Pınar-4'e 20 Mm Top Atışı

*Tören Geçişi

MARLİN İDA VE KAMİKAZE ALBATROS İDA İLK DEFA KATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren Marlin İDA ile 6 adet Kamikaze Albatros İDA, ilk defa tatbikat faaliyetine katıldı.

İDA'LAR GEÇİŞ TÖRENİNDE DE YER ALDI

Tatbikat faaliyetlerinin ardından düzenlenen geçiş törenine: "TCG Anadolu, TCG 1. İnönü, TCG Gür, TCG Burakreis, TCG Preveze, TCG Doğanay, TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Gelibolu, TCG Gediz, TCG Göksu, TCG Barbaros, TCG Kemalreis, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Zıpkın, TCG Kılıç, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Meltem, TCG İmbat, TCG Bora, TCG Yıldız, TCG Karayel, TCG Doğan, TCG Tayfun, TCG Volkan, TCG Poyraz, TCG Gurbet, TCG Fırtına, TCG Bayraktar, TCG Sancaktar, TCG Anamur, TCG Alanya, TCG Ayvalık, TCG Erdek, TCG Bartın, TCG Beykoz, TCG Bandırma, TCG Karabiga, TCG Kuşadası, TCG Alemdar, TCG Akın, TCG Ç-150, TCG Ç-154, TCG Ç-156, TCG Ç-157, Deniz Uçakları, Helikopterler, SAT-4 Botu" katıldı.

4 adet İDA da ilk kez uzaktan kumanda ile geçiş töreninde yer aldı.

TATBİKATIN AMACI

Deniz kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatları arasında yer alan Deniz Kurdu-II/2024, "Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışılabilirlik usullerinin denenmesi" hedefiyle gerçekleştiriliyor.

TATBİKATIN FAALİYET PLANI

Tatbikatın faaliyet planı şöyle:

"Fi·i·li· safha: Gemi·leri·n 07 Mayıs tari·hi·nden i·ti·baren inti·kalleri·,

7-8 Mayıs arasında harekata hazırlık ve fi·i·li· si·lah eği·ti·mleri·,

9-10 Mayıs loji·sti·k bütünleme faali·yetleri·,

11 Mayıs Aksaz/Marmari·s'e i·sti·naden seçki·n gözlemci· günü faali·yetleri·,

12-13 Mayıs arasında fi·i·li· si·lah eği·ti·mleri·,

14-16 Mayıs arasında çok tehdi·tli· ortamda harekat faali·yetleri·,

17-18 Mayıs arasında li·man zi·yaretleri·yle beraber ana üs/limanlara i·nti·kal faali·yetleri· i·cra edi·lecekti·r."