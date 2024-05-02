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Marmaris Hisarönü Körfezi'nde Karaya Oturan Lüks Tekne Kurtarıldı

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Marmaris Hisarönü Körfezi önlerinde içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik lüks tekne karaya oturdu. Tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Hisarönü Körfezi önlerinde içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik lüks tekne karaya oturdu. Tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Hisarönü önlerinde içinde 3 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki tekne karaya oturdu. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tahlisiye-4 botuna yedeklenerek Hisarönü'ndeki özel marinaya yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Marmaris Denizcilik Kurtarma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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