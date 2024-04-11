Marmaris'te Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bölge Trafik Ekipleri bayram tedbirleri dahilinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculara emniyet kemeri takması konusunda bilgilendirme yaparken, şoförlerin de takograf kullanımını denetledi.

9 günlük bayram tatilini Marmaris dışında geçirmek isteyen ve şehirlerarası otobüsler ile yolculuk yapacak olan vatandaşları, Marmaris Bölge Trafik ekipleri emniyet kemeri konusunda uyararak iyi bayramlar dileklerini ilettiler. Otogardan çıktıktan sonra hem otobüslerin belge ve takograf denetimlerini yapan ekipler, yolculara da 'söz ver' projesi dahilinde emniyet kemerinin önemini anlattı. Bir yıl boyunca devam edecek olan "Söz ver projesi" otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmaları amacıyla düzenlenirken, proje çerçevesinde otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemerini takıp takmadıkları güzergahlar boyunca sivil ekipler tarafından denetleneceği belirtildi. - MUĞLA