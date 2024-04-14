Marmaris'e sezonun ilk yolcularını getiren kruvaziyer

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Spirit" adlı kruvaziyer sezonun ilk yolcularını getirdi.

Bahamalar bayraklı lüks kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

İlçeye sezonun ilk yolcularını getiren geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.