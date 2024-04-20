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Marmaris'te fırtına ve yağış etkili oldu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde beklenen fırtına ve yağışlar etkisini gösterdi. Şiddetli fırtına ve Nisan yağmurları ilçede ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Vatandaşlar ise sahil kenarlarında yürüyüşlerine devam etti.

Marmaris'te fırtına ve yağış etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahmin ve uyarı merkezi Bodrum ile Kaş arasında fırtına ve yağışların olduğunu bildirmesinin ardından ilçede beklenen fırtına ve yağışlar etkisini gösterdi.

Marmaris'te sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli fırtına bazı bölgelerde ağaç devrilmelerine ve küçük çaplı çatı uçmalarına neden olurken Nisan yağmurları da gün boyu devam ediyor.

20 derece sıcaklığın hakim olduğu ilçede vatandaşlar sahil kenarlarında yürüyüşlerine devam ederek ıslanmayı göze aldı.

Marmaris yaşayanlarından Birsen Tilkibaş "Nisan ayı klasik Marmaris alıştık bir saat önce şakır şakır yağmur yağıyordu şimdi güneş açtı ne giyeceğimizi şaşırdık " derken Yaren Özdemir de" Az önce yürüyüşe çıkayım dedim bir an yağmur bastırdı eve gidip üzerimi değiştirdim. Sonra bir baktım hava güneş açmış Nisan yağmurları Marmaris'in klasik havası" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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