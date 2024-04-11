Muğla'da Bayram Tatili Trafik Denetimi

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu turizm merkezi Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yolcu otobüsleri denetlendi.

Bayram tatili nedeniyle turizm merkezlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik ekipleri, seyahate çıkanların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Denetimde yolcuların emniyet kemerlerini kontrol edip bilgilendirme yapan ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıttı.

Yolcuların ve otobüs şoförlerinin uygulamadan memnun kaldığı gözlendi.

Helikopter ve dronla havadan da kontrollerin yapıldığı Muğla'da denetimlerin bayram izni süresince aralıksız süreceği belirtildi.