Marmaris'te Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Tatbikatı Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde AFAD koordinesinde SAR Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Tatbikatı'na Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Ahin ve Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş de katılarak alanda incelemelerde bulundular.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde SAR Arama Kurtarma Derneği Muğla İl yönetimi tarafından AFAD koordinesinde verilen tatbikat eğitimini Marmaris eğitim alanında ziyaret eden İlçe Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş ekip başları ile görüşerek istişarelerde bulundu. Gümüş ve Ahin Marmaris'in yangın için hassas bir bölge olduğunu hatırlatarak SAR ekibini yangın tatbikatlarına davet edip, eğitime katılan gönüllülere başarı dileklerini ilettiler.

Kentsel arama kurtarma eğitimi Pazar günü 8 saat sürecek arama kurtarma, koordinasyon tatbikatı ile sona erecek. - MUĞLA