Marmaris'te Fırtına Sonucu Hasar Oluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 96,5 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları devirdi, belediye birimlerinde hasara neden oldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, "tam fırtına" sınıfına giren ve güneybatıdan esen rüzgarın saatteki hızı 96,5 kilometre ölçüldü.

Fırtına nedeniyle, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda ağaçlar devrildi, Burunucu Macera Parkı'ndaki oyun ve piknik gruplarında hasar oluştu.

Marmaris Belediyesi Araç Parkı Asfalt Depolama Alanı'nın çatısı, Park Bahçeler Birimi'nin üzerine uçtu. Yapıda ve bir araçta hasar meydana geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Mezbahası'nın da çatısı ve bazı iç duvarları kısmen zarar gördü.

Marmaris Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı, belediye birim müdürleriyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Süer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam fırtınada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Rüzgar, Burunucu Macera Parkı'nda oyun gruplarına, piknik alanlarına zarar vermiş. Araç parkında asfalt depolanan alanın çatısını uçurarak Park Bahçeler Birimi'nin depolarının üzerine kadar getirmiş. Ekiplerimiz bir yandan hasar tespiti yaparken, diğer yandan hasarları gidermek için çalışmalara başladı." dedi.

Paşalı da çatısı ve iç kısmında hasar meydana gelen mezbahanın, pazartesi itibarıyla tekrar faaliyetini sürdüreceğini bildirdi.

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırıp, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.